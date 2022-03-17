Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal’dan pes dedirten paylaşım! Bikinili pozuyla sosyal medyanın gündemine oturdu

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal gündem olmaya devam ediyor. Gürdal, sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaştı. O paylaşım yorum yağmuruna tutuldu. Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programı ile üne kavuşan Hanife Gürdal, magazin gündeminden düşmek bilmiyor.

FOTOĞRAFLARI ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren fenomen gelin adayı, sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanıyor. Son olarak Gürdal, eşi Kemal Ayvaz ile bir pozunu sosyal medya hesabından paylaşmış ve aldığı kilolar yüzünden birçok takipçisinden eleştiri almıştı. Fenomen gelin adayının paylaşımına adeta yorum yağmıştı. Kullanıcılar, "Hamile misin?" diye sorarken bir kısım ise "Kilo ver" yorumlarında bulunmuştu.

“AŞIRI KİLO ALDIM DEMEK İSTERDİM”

Yorumlara daha fazla dayanamayan gelin adayı, kilo açıklaması yapmak zorunda kalmıştı. Gürdal yorumlara isyan ederek açıklama yaptı. Gürdal: "Son aylarda aşırı kilo aldım demek isterdim ama ben zaten evlenirken 79 kiloydum" ifadelerini kullanmıştı. Fenomen gelin adayı son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Gürdal bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Fenomen gelin adayı Gürdal'ın bikinili pozuna beğeni ve yorum yağdı.