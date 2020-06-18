Ferah Zeydan'ın inanılmaz değişimi! 70 kilo verdi!
X Factor programıyla tanıdığımız şarkıcı Ferah Zeydan'ın son halini görenler tanıyamadı. Mide ameliyatı geçiren Zeydan 70 kilo birden verdi ve bambaşka biri oldu.
Ferah Zeydan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. X Factor yarışmasıyla ünlenen ve yaptığı şarkılarla dinleyenlerin beğenisini kazanan Ferah Zeydan fazla kilolarından kurtuldu. Şarkıcı mide ameliyatı olduktan sonra 70 kilo verdi ve bambaşka birine döndü. İşte Ferah Zeydan'ın son hali...
Geçen yıl mide ameliyatı olan Zeydan midesinin bir kısmını aldırmıştı. 26 yaşındaki şarkıcı, mide küçültme operasyonu sonrası kendi deyimiyle hayata yeniden döndü.
GÖRENLER TANIYAMIYOR
Sokakta karşılaştığı sevenlerine kendisinin Ferah Zeydan olduğunu ispat etmek için hayli çaba gösterdiğini dile getiren şarkıcı, yeni haliyle çok mutlu olduğunu ifade etti.
152 kilodan 82'ye düşen Zeydan, bir dönem adını Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle duyurmuştu.
HABERE YORUM KAT