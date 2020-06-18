Ferah Zeydan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. X Factor yarışmasıyla ünlenen ve yaptığı şarkılarla dinleyenlerin beğenisini kazanan Ferah Zeydan fazla kilolarından kurtuldu. Şarkıcı mide ameliyatı olduktan sonra 70 kilo verdi ve bambaşka birine döndü. İşte Ferah Zeydan'ın son hali...

Geçen yıl mide ameliyatı olan Zeydan midesinin bir kısmını aldırmıştı. 26 yaşındaki şarkıcı, mide küçültme operasyonu sonrası kendi deyimiyle hayata yeniden döndü.