Ferdi Kadıoğlu Milli takım tercihi ile ilgili konuştu! Türkiye'yi mi seçecek!

UEFA Avrupa Ligi D grubunda mücadele eden Fenerbahçe'de maç öncesi teknik direktör Vitor Pereira ve genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu. Hangi Milli takımı seçeceğine hala karar vermeyen Ferdi Kadıoğlu'nun konuyla ilgili merak açıklaması basın toplantısında geldi. Önünde 3 seçeneğin olduğunu ifade eden yıldız oyuncu bu kararı vermenin zor olduğunu ifade etti.

"GÜZEL BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ"

Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Eski takım arkadaşları Frey'le karşılaşmanın güzel olacağını ifade eden Ferdi Kadıoğlu, "Güzel bir maç oynayacağız. Aynı zamanda Samatta ve Frey'le karşılaşacağız. Onları tekrar görmek güzel olacak. Umarım galip gelir ve Avrupa'da iyi bir iş çıkarırız." şeklinde konuştu.

"BU POZİSYONDA RAHATIM"

Bu sezon Vitor Pereira'nın sistemiyle birlikte farklı bir pozisyonda oynamaya başlayan genç oyuncu, "Şuan da bu pozisyonda oynuyorum, yeni hocamız bu pozisyonda oynamamı istiyor ve ben de burada iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Bu pozisyonda rahatım." ifadelerini kullandı.

"3 SEÇENEĞİM VAR, HENÜZ KARAR VERMEDİM"

Uzun zamandır gündemdeki yerini koruyan Milli takım tercihinin ne olacağıyla ilgili gelen soruya da cevap veren geç futbolcu "Milli takım zor bir karar. 3 seçeneğim var, henüz karar vermedim. Yapmam gereken sabırlı davranıp doğru kararı vermek." ifadelerine yer verdi.