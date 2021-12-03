Fenerbahçe'de gösterdiği performansla takdirleri toplayan genç yıldız Ferdi Kadıoğlu, bir süredir Milli takım tercihi konusunda taraftarları meraklandırmıştı. Bu konuyu ilerleyen zamanlarda düşüneceğini aktaran Kadıoğlu'nun kararını verdiği ifade edildi. Bunun üzerine sporseverler de Ferdi Kadıoğlu Milli takım tercihi ne oldu? Ferdi Kadıoğlu hangi Milli takımda oynayacak? Sorularını merak ediyor. İşte cevaplar...

FERDİ KADIOĞLU MİLLİ TAKIM TERCİHİ NE OLDU?

Ferdi Kadıoğlu, Türkiye'nin dışında Hollanda ve Kanada Milli takımlarında oynama hakkına da sahip bu kapsamda kararı kendisi verecek olan oyuncunun bir süre düşünmek için süre istediği bilinirken kararını ise verdiği öğrenildi. Resmi açıklamayı henüz yapmayan genç futbolcu, Türkiye Milli takımını seçti. Yakın çevresine kararından bahseden oyuncunun resmi açıklamayı ise yılbaşına yakın dönemlerde yapması bekleniyor.

FERDİ KADIOĞLU HANGİ MİLLİ TAKIMDA OYNAYACAK?

Ferdi Kadıoğlu Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. Yıldız futbolcu henüz resmi bir açıklama yapmasa da bu yönde karar alması bekleniyor. Birçok bölgede oynayabilen futbolcunun bu yönde bir karar alması durumunda ise bundan sonra Türkiye forması altında mücadele etmesi ve her bölgede bir joker oyuncu olarak katkı sağlaması hedefleniyor.