Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Serdar Tatlı'nın istifasının ardından yeni MHK başkanının Ferhat Gündoğdu olduğu ifade edildi. Bunun üzerine sporseverler internet arama motorlarında Ferhat Gündoğdu kimdir, nereli, kaç yaşında? MHK başkanı Ferhat Gündoğdu hangi takımlı? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Merkez Hakem Kurulu Eğitimden Sorulu Üyesi Ferhat Gündoğdu "klasmon üst gözlemciliği" görevini de yürütmüştür.

Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor.

Gündoğdu aynı zamanda Türk Eğitim Derneği 8(TED Koleji) şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor.

Ferhat Gündoğdu asker kökenli isimlerden biridir.

Kara Harp okulunu 1991 yılında bitirdi.

Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı.

Atatürk Üniversitesi'nde ise masterını yaptı.

Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu.

FERHAT GÜNDOĞDU HANGİ TAKIMLI?

Sporseverler tarafından en çok merak edilen konuların başında da yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hangi takımlı olduğu gelmektedir. Sosyal medyada birçok farklı görüş olsa da Ferhat Gündoğdu'nun hangi takımı desteklediği bilinmemektedir.