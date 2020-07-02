Fernando Muslera antrenmanlara başladı!

Süper Lig'de pandemi sonrası oynanan ilk maçta ciddi bir sakatlık geçirerek sezonu kapatan Muslera, bugün yapılan antrenmanlarda idman sahasına indi. Uruguay'lı file bekçinin en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyordu.

Tecrübeli kaleci Fernando Muslera, kaleci antrenörleri eşliğinde salonda el göz koordinasyon çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ı yıkan olay pandemi sonrası Çaykur Rizespor deplasmanında yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı şampiyonluk yolunda en önemli ismi olan Fernando Muslera, karşılaşmanın 15. dakikasında ayağına aldığı darbeyle maçı bırakmak zorunda kalmıştı.

Sahalardan 6 ay uzak kalması beklenen Muslera'nın çekilen röntgeninde sağ ayak tibia (kalın kemik) ve fibula (ince kemik) kemiklerinde kırık tespit edilmişti.