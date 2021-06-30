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Festival değil, katliam! Binlerce balina katledildi, denizin üzeri kırmızıya büründü

Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları’nda gerçekleşen Grindadrap Festivali'nde her yıl binlerce balina katlediliyor. Bu yıl düzenlenen festivalde yine içler acısı görüntüler oluştu.

Festival değil, katliam! Binlerce balina katledildi, denizin üzeri kırmızıya büründü

Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları’nda 300 yıldır süren kanlı gelenek yürek sızlatan görüntülere sahne oldu.  Grindadrap Festivali'nde pilot balinalar balıkçılar tarafından yaralandıktan sonra kıyıya sürükleniyor.

BİNLERCE BALİNA KATLEDİLDİ

Kanlı festival, balinalar karaya yaklaştığında gerçekleşiyor. Dünyanın en korkunç festivali olarak bilinen olayda her yıl binlerce balina katlediliyor. Grindadrap’da ise deniz yine kanlar içinde kaldı. Kıyıda bekleyenler ise balinaların öldürülmesini izledi. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada infiale neden olurken, hayvan hakları savunucuları ayaklandı.

Festival değil, katliam! Binlerce balina katledildi, denizin üzeri kırmızıya büründü

 HALK İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

Festival adı altında gerçekleşen katliama dair halk ikiye bölünmüş durumda. Kimileri yaşananların vahşet olduğunu ifade ederken, kimileri ise bunun geleneksel kültürün bir parçası olduğunu düşünüyor. Festival kapsamında birkaç gün önce avcılar, sahile doğru balina sürüsünü yakalamak için yaklaşık 20 tekneye açıldılar. Balıkçılar kanca, mızrak ve bıçaklarla balinalara saldırırken, dehşet veren görüntüler ortaya çıkıyor.

Festival değil, katliam! Binlerce balina katledildi, denizin üzeri kırmızıya büründü

KATLİAMIN DURMASI İÇİN İMZA KAMPANYALARI DÜZENLENİYOR

Günlerdir süren festival yüzünden deniz kan gölüne döndü. Tamamen kırmızıya dönen suyun rengi korku filmlerini aratmazken, yaşananların bir an önce sona ermesini isteyenler imza kampanyası başlattı.

Festival değil, katliam! Binlerce balina katledildi, denizin üzeri kırmızıya büründü

STK'LARDAN BARBARLIK AÇIKLAMASI

Yaşananlara tepki gösteren STK'lar tarafından yapılan açıklamalarda festival barbarlık olarak nitelendiriliyor. STK’lar ayrıca yaşananların acilen sonlandırılması gereken bir festival olduğunu söylüyor.

Festival değil, katliam! Binlerce balina katledildi, denizin üzeri kırmızıya büründü

İÇLER AÇITAN MANZARALAR OLUŞTU

Festival adı altında hayvanlara yapılan işkencenin kayda alınması için bölgeye hayvan hakları savunucuları tarafından drone gönderildi. Kıyı boyunca dökülen tüm balina kanından denizin nasıl koyu kırmızıya döndüğünü ortaya çıkardı. Öte yandan havadan avı görüntüleyen drone, silahla avlanan bir balıkçı tarafından vuruldu.

Festival değil, katliam! Binlerce balina katledildi, denizin üzeri kırmızıya büründüFestival değil, katliam! Binlerce balina katledildi, denizin üzeri kırmızıya büründüFestival değil, katliam! Binlerce balina katledildi, denizin üzeri kırmızıya büründü

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