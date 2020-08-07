Fethiye'de korkunç iddia: Hamile kadını ve eşini darbettiler

Sosyal medyada yapılan bir paylaşım, Muğla, Fethiye yolunda yaşanan korkunç bir olayı gündeme getirdi. Kurban Bayramı tatili için gittikleri Fethiye'den Ankara'ya dönmek isteyen çift, araçlarında seyir halindeyken başka bir araba tarafından taciz edildiler. İddiaya göre araçtan indikten sonra biri polis, iki kişi tarafından darbedilen çift, karakola gittiğinde de şikayetçi olmamaları için tehdide uğradıklarını iddia etti.

İddialara göre, Fethiye'den yola çıktıkları sırada çifti trafikte sıkıştıran araç, 32 yaşındaki hamile kadının kullandığı arabaya tampondan birkaç kez vurduktan sonra aracı uçuruma doğru sürüklemek istedi. Bir süre sonra kent merkezine yaklaşan çift, magandalardan kurtulduklarını düşünerek aracı kenara çekti fakat aynı araç yanlarına gelerek içinden inen biri polis iki kişi diş hekimi kocayı, hastanelik olana kadar darbetti. Kadına da şiddet uygulamak isteyen kişiler, kadından 'Hamileyim, vurmayın.' şeklinde tepki almalarına rağmen genç kadını da vurarak yere düşürdü. Ardından şahıslardan biri taşıdığı silahı adamın başına dayayarak 'Öldüreyim mi seni?' diye sordu. Ağlayan hamile kadının sesini duyan vatandaşlar, olay yerine gelince saldırganlar kaçtı.

Çift, şikayetçi olmak için karakola gittiğinde onları darbeden kişilerden birinin polis olduğunu öğrendi. 'Şikayetinizi çekmezseniz başınıza geleceklerden sorumlu değilim. Ankara'ya daha çok yolunuz var ve bunun bir de Ankara'sı var.' sözleriyle tehdit edilince şikayetçi olmamaya karar verdi.

Olayı ekşi sözlük platformundan paylaşan fakat kısa bir süre sonra paylaşımını silen eş, "Eşim gerçekten çok üzgün, böyle bir sürece girmek istemediğini, çocuğumuzu bu kadar stresle karnında büyütemeyeceğini söyledi ve benden entry mi silmemi istedi. Hata üstüne hata yaptığım bu olayda bir hata daha yaparak tüm entry mi siliyorum." notunu paylaştı.

Ekşi sözlükte yaptığı paylaşımında "Ankara'da diş doktoruyum (38), eşim (32) de bir banka şubesinde bankacı. bayram tatilini de fırsat bilerek 4 aylık hamile eşimle fethiye'ye tatile gittik.

son günümüzü (2 ağustos 2020) gemiler koyunda denize girerek geçirdikten sonra akşam otele dönmek üzere aracımızla yola çıktık. aracı eşim kullanıyordu. gemiler koyundan fethiye'ye dönüş yolu; oldukça dar, zaman zaman kenarları uçurum olan, maksimum hızın 30km/s olduğu bir yol.

eşim dikkatli bir şekilde ilerlerken arkamıza takılıp sürekli korna,selektör şeklinde taciz etmeye başlayan 48 rz ...plakalı station vagon bir volvo araç( sürücüsünün adı a. yıldırım) aracımıza neredeyse dayandıktan sonra eşim çok korktu, zor da olsa kenara yanaştı; araçtaki adam küfürler ve el kol hareketleri eşliğinde yanımızdan geçti ve önümüzde yavaşça seyir etmeye başladı. beraber olduklarını daha sonra öğrendiğimiz 34 plakalı honda civic marka araç (sürücüsü büyükçekmece trafik şubede polis memuru olan abisi a. yıldırım) da beraberinde önümüze geçti. biz arkalarından ilerlerken yokuş yukarı bir yolda, volvo araç biraz ağır tırpandığından müsaitlik olduğunda eşim sollayarak önlerine geçti, ve ilerlemeye devam ettik." ifadelerini kullanan koca, eşinin düşük yapma riski bulunduğunu da belirtti. Olayın ardından Muğla Valiliği yetkilileri tarafından yapılan açıklamada söz konusu polisin silahının elinden alındığı belirtilirken,

“02/08/2020 saat 15:45 sıralarında Muğla İli Fethiye İlçesi Emniyet Bölgesinde kavga olduğu ihbarının Emniyet Haber Merkezimize ulaşması neticesinde, olay yerine asayiş ekibi sevk edilmiş; olay yerinde yapılan inceleme neticesinde, Polis Memuru Aşkın Yıldırım (İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevli), Ahmet Yıldırım, Kamer Barış Yıldırım ile Diş Hekimi Hasan Işıklı, Şeyma Ünal Işıklı isimli tarafların karşılıklı kavga ettikleri anlaşılmış; konunun tahkikatı için şahıslar Fethiye Polis Merkezine intikal ettirilip Fethiye Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına da bilgi verilerek tahkikata başlanmış, alınan doktor raporlarının ve ifadelerin akabinde Fethiye Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayda kullanıldığı iddia edilen Aşkın Yıldırım’a (Polis Memuru) ait CZ 75 B Marka Beylik Silahı adli emanete alınmıştır. Her iki tarafında birbirinden şikâyetçi olmamasına rağmen Fethiye Polis Merkezince tarafların ifadeleri, alınan doktor raporları ve olay yerini gören kamera görüntüleri adli tahkikata esas olmak üzere Fethiye Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiş olup, silahla tehdit ve kasten yaralama kaydıyla kamu hukuku çerçevesinde Fethiye Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatılmıştır.

Yukarıda bahsedilen konuyla alakalı taraflardan birinin Polis Memuru olması sebebi ile İl Emniyet Müdürlüğünce yazılı olarak görev yaptığı İline bilgi verilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmekte olup ayrıca idari soruşturma da başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.