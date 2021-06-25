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  3. Fethiye'de korkunç kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Fethiye'de korkunç kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde seyir halinde giden iki aracın çarpışması sonucu 2’si olay yerinde 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Fethiye'de korkunç kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Olay Muğla’nın Fethiye ilçesinde Fethiye-Antalya kara yolu Çırpı Kavşağı'nda gerçekleşti. Gürsoy Dönmez'in kullandığı Tofaş markalı otomobil, Halil Can Çakal idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Fethiye'de korkunç kaza: 3 ölü, 5 yaralı

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ AĞIR YARALI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara anında müdahale ettiler. Ekiplerin tüm uğraşlarına rağmen, Atlan Küçükkaplama ile Samara Akmatbekova ismindeki şahısların olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazada araçlarda sıkışanlar Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Fethiye'de korkunç kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Yaralılar Gürsöy Dönmez, Kemal Yılmaz Topçuoğlu, Adnan Küçükkaplama, Halil Can Çakal ile kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesine ve ilçede bulunan özel hastanelere kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan kimliği henüz tespit edilemeyen 1 kişi de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fethiye'de korkunç kaza: 3 ölü, 5 yaralı

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