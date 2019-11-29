Fethullah Gülen iç çamaşırını hediye etmiş! Sahte pasaportla yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve İngiltere'de yaşayan 40 yaşındaki O.Ö'nün Türkiye'ye geleceği bilgisi sonrası emniyet mensupları harekete geçti.

FETÖ mensubu O.Ö, sahte pasaportla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan giriş yaptığı esnada yakalandı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMAK İÇİN İFADE VERDİ!

O.Ö'nün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için verdiği ifadesinde, terör örgütünün İngiltere başta olmak üzere Kanada, Belçika ve Etiyopya gibi ülkelerdeki "sözde" 37 üst düzey yöneticisinin ismini verdiği öğrenildi.

Zanlının, 2006'dan 2016'ya kadar İngiltere'de örgütün mütevelli heyetinde görev aldığını beyan ederek, "Bu süreçte çok kez yapı ile ülke dışına gezilere katıldım. Bu gezilerden birinde de başka örgüt mensupları ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yanına gittim. Burada Fethullah Gülen bana takke, tesbih ve kullandığı iç çamaşırını hediye etti." şeklinde ifade verdiği belirtildi.

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