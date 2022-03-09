Fethullah Gülen öldü haberi dünyayı salladı! "Efor taşıyamayacak kadar hastayım" demişti! Pensivanya'da ne dönüyor? Haber başlıkları neden kaldırıldı? FETÖ öldü mü?

Geçtiğimiz gece geç saatlerde ABD'nin New Jersey eyaletinden yayın yapan Tughra Books adlı kitap yayını, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğüne dair bir mesaj yayımladı. Bahsi geçen mesajın başlığında "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" yani "Şüphesiz biz Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz" cümlesinin yer aldı. Satırların devamında ise Fethullah Gülen'in öldüğü bildirildi. Ancak, paylaşım kısa süre içerisinde tüm sosyal medya platformlarından kaldırıldı. Şimdiyse akıllarda tek bir soru var "FETÖ öldü mü?" İşte detaylar...

FETÖ ÖLDÜ MÜ? PENSİLVANYA'DA NE OYUNLAR DÖNÜYOR?

Geçtiğimiz aylar Fethullah Gülen'in "Ben rahatsızım. En ufak bir efor taşıyamayacak kadar hastayım" dediği videoyu hatırlayalım. Biraz daha geçmişe gidip, elinde Türk kahvesiyle çekildiği fotoğrafı da gözümüzde canlandıralım. Uzun zamandır "Hasta adam" imajıyla, beklenen haberin sinyallerini veren Gülen için, aylar önce yine "Öldü mü?" soruları kafalarda canlanmıştı.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında, Yabancı basının yaptığı "Pensilvanya'da hareketlilik var, cenaze araçları ilerliyor ve gazeteciler o bölgeye yaklaştırılmıyor" haberleri, akıllara yine aynı soruyu getirmişti.

Tüm bunlar yaşanırken, FETÖ elebaşının yeni videosu yayımlanmış, hemen ardından ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Sızdırılan kayıtlarda "Ölüm" ve "Miras" konularının ele alındığı duyulmuş, "Yol yakındır" yorumları da beraberinde gelmişti.

ÖNCE ÖLDÜ DENDİ, SONRA HABER KALDIRILDI

Gece geç saatlerde ABD'nin New Jersey eyaletinden yayın yapan Tughra Books'un "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" başlıklı mesajının devamında, "Hayatını iman ve Kur'an hizmetine vakfetmiş kıymetli büyüğümüz muhterem Fethullah Gülen Hoca efendi fani dünyaya veda etti" cümlesi yer aldı. Daha sonra FETÖ elebaşının yakınlarına baş sağlığı dilendi.

Ancak çok geçmeden yayımlanan mesaj bir anda kaldırıldı. Geriye "FETÖ öldü mü?" soruları kaldı...