FETÖ elebaşını ziyaret etmişti! Örgüt üyesi eski futbolcu Zafer Biryol İstanbul'da yakalandı

FETÖ'nün futbol yapılanmasında hapis cezasına çarptırılan firari eski futbolcu Zafer Biryol, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Biryol, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine götürüldü.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Türkiye'nin geleceğine kast eden FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski futbolcu Zafer Biryol uzun bir süredir aranıyordu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Büyükçekmece'de olduğunu belirlendi. Düzenlenen operasyonla Biryol gözaltına alınarak emniyete getirildi.

FETÖ elebaşını ziyaret etmişti! Örgüt üyesi eski futbolcu Zafer Biryol İstanbul'da yakalandı

CEZAEVİNE TESLİM EDİLECEK

Burada işlemleri tamamlanan Biryol, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

ÖRGÜT ELEBAŞINI ZİYARET ETMİŞ

Öte yandan Biryol'un kapatılan Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve "ByLock" kullanmasının yanı sıra 2006 yılında örgüt elebaşını ziyaret ettiği tespit edildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Afyonkarahisar'da korkutan kaza! İşçileri taşıyan minibüs, otomobille çarpışıp şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var
Afyonkarahisar'da korkutan kaza! İşçileri taşıyan minibüs, otomobille çarpışıp şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var
Sera Kadıgil'in tepki çeken sözleri nedeniyle RTÜK'ten Tele1 kanalına 3 gün yayın yasağı!
Sera Kadıgil'in tepki çeken sözleri nedeniyle RTÜK'ten Tele1 kanalına 3 gün yayın yasağı!
Son dakika | 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu
Son dakika | 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu
AVM'de feci ölüm! 46 yaşındaki kadın 3. kattan düşerek hayatını kaybetti!
AVM'de feci ölüm! 46 yaşındaki kadın 3. kattan düşerek hayatını kaybetti!
Son Haberler
Son dakika | Milli Savunma Bakanlığından kimyasal silah açıklaması: Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır
Son dakika | Milli Savunma Bakanlığından kimyasal silah açıklaması: Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır
AK Parti'den istifa etmişti! Ahmet Eşref Fakıbaba, yeni partisini açıkladı
AK Parti'den istifa etmişti! Ahmet Eşref Fakıbaba, yeni partisini açıkladı
FETÖ elebaşını ziyaret etmişti! Örgüt üyesi eski futbolcu Zafer Biryol İstanbul'da yakalandı
FETÖ elebaşını ziyaret etmişti! Örgüt üyesi eski futbolcu Zafer Biryol İstanbul'da yakalandı
Ünlü şarkıcı Seda Sayan'dan hamilelik açıklaması! Eşi Çağlar Ökten ile birlikte görüntülenen sanatçı o sorularla köşeye sıkıştı!
Ünlü şarkıcı Seda Sayan'dan hamilelik açıklaması! Eşi Çağlar Ökten ile birlikte görüntülenen sanatçı o sorularla köşeye sıkıştı!
Poyraz engelini atlatan balıkçıların başı bu kez akla hiç gelmeyecek bir şey dertte! Ağlarını yırtıp tutukları balıkları yiyorlar!
Poyraz engelini atlatan balıkçıların başı bu kez akla hiç gelmeyecek bir şey dertte! Ağlarını yırtıp tutukları balıkları yiyorlar!
İlklima Naz Akbörü'nün ölümünde korkunç detaylar! Genç kız, nasıl intihara sürüklendiğini tek tek anlatmış
İlklima Naz Akbörü'nün ölümünde korkunç detaylar! Genç kız, nasıl intihara sürüklendiğini tek tek anlatmış
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 20 Ekim 2022 Perşembe ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 20 Ekim 2022 Perşembe ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Son dakika | Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifa etti! İYİ Parti'ye geçecek
Son dakika | Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifa etti! İYİ Parti'ye geçecek
Amasya’da feci kaza! Yolcu otobüsü ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var!
Amasya’da feci kaza! Yolcu otobüsü ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var!
İzmir'de şaşkına çeviren olay! Sinir krizi geçirerek dini içerikli kitapları yaktı, birer birer balkondan aşağı attı!
İzmir'de şaşkına çeviren olay! Sinir krizi geçirerek dini içerikli kitapları yaktı, birer birer balkondan aşağı attı!
Yorumlananlar
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!