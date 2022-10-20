FETÖ elebaşını ziyaret etmişti! Örgüt üyesi eski futbolcu Zafer Biryol İstanbul'da yakalandı

Türkiye'nin geleceğine kast eden FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski futbolcu Zafer Biryol uzun bir süredir aranıyordu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Büyükçekmece'de olduğunu belirlendi. Düzenlenen operasyonla Biryol gözaltına alınarak emniyete getirildi.
CEZAEVİNE TESLİM EDİLECEK
Burada işlemleri tamamlanan Biryol, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.
ÖRGÜT ELEBAŞINI ZİYARET ETMİŞ
Öte yandan Biryol'un kapatılan Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve "ByLock" kullanmasının yanı sıra 2006 yılında örgüt elebaşını ziyaret ettiği tespit edildi.