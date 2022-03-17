FETÖ elebaşının savunucusu Mehmet Öz'den çarpıcı karar! Senatör seçilirse Türkiye vatandaşlığını bırakacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'sinde Pensilvanya eyaletinden senatör adayı olacak olan dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Dr. Mehmet Öz, FETÖ elebaşı Gülen'e dokunulamayacağını ifade ederek," “Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya’da kalmayı sürdürecektir. Gülen’e dokunulamaz.” ifadelerini kullanmıştı.

"YEMİN ETMEDEN ÖNCE ABD VATANDAŞI OLACAĞIMA SÖZ VERİYORUM"

Söz konusu açıklaması sonrası tepkilerin odağı haline gelen Mehmet Öz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Çifte vatandaşlığım bu kampanyada dikkat dağıtıcı bir unsur haline geldi. Hasta anneme bakmak için bunu sürdürdüm, ancak ailemle birkaç hafta süren görüşmelerden sonra, bir sonraki ABD Pennslyvania Senatörü olarak yemin etmeden önce yalnızca ABD vatandaşı olacağıma söz veriyorum. Rakibim Dave McCormick'in göçmenlerin çocuğu olarak bana yaptığı bağnaz saldırılar, geçmişte Katolikler ve Yahudiler hakkında yapılan karalamaları anımsatıyor. McCormick'in bu saygısız taktiğe başvurması umutsuz kampanyasının bir işaretidir. Tamamen bu utanç verici taktiğe bağlı. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda hizmet etmeyi amaçlayan herkes için tamamen diskalifiye edici bir davranıştır."

Dr. Mehmet Öz'den skandal sözler! 15 Temmuz'un sanığı Fethullah Gülen'i kanatları altına aldı:" O Pensilvanya’da kalmayı sürdürecektir, Gülen’e dokunulamaz"