FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Edirne'nin İpsala ilçesinde yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklanırken, aynı ilçede 3 kişinin daha yakalandığı açıklandı.

Melahat Ersoy
Editör
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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Hudut Kartalları tarafından dün İpsala ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri H.T., N.E. ve F.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Edirne F Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Diğer yandan Hudut Kartalları devriye esnasında, İpsala ilçesinde 1’inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen M.K., Y.A. ve Ş.K.’yı yakaladı.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Kimlik kontrolü için gözaltına alınan şüpheliler kimlik tespitinde ‘FETÖ/PDY’ye üye olmak’ suçundan dosyalarının olduğu belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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