FETÖ ve PKK'ya bir darbe de Van Emniyetinden geldi. 24 kişi göz altına alındı

Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyonlar yapıldı, 24 şüpheli göz altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
Ekiplerin 15-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 23 PKK ve 1 FETÖ şüphelisi göz altına alındı.
Ekiplerce, 15-21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda, 23 PKK/KCK ve 1 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
KAYNAK: AA