FETÖ'cü Arif Erdem için iade talepnamesi ABD makamlarına gönderildi

Fethullahçı Terör Örgütü'nün futbol yapılanması ile ilgili soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Arif Erdem'in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 23 Temmuz'da eşi ve iki çocuğuyla İpsala Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan FETÖ'cü Arif Erdem için iade talepnamesini Amerika Birleşik Devletleri makamlarına gönderdiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Arif Erdem en son Amerika Birleşik Devletleri'nde restoran çıkışı kameralara yansımıştı.

Eşiyle lüks restorandan çıkarken görüntülenen Arif Erdem, yakın zamanda aldığı son model lüks aracıyla mekandan ayrılırken görüntülenmişti.

İpsala Sınır Kapısı’nı kullanarak Yunanistan’a kaçmış, Türkiye’den çaldığı paralarla ABD’ye yerleşmişti.

ABD’de yaşayan bir diğer FETÖ'cü Hakan Şükür de geçtiğimiz günlerde dolandırıldığı yalanına sığınıp, taksicilik yaptığı iddia edilen görüntülerle gündeme gelmişti.

HAKAN ŞÜKÜR İLE GÖRÜŞÜYOR

Daha önce FETÖ firarisi futbolcu Arif Erdem, Hakan Şükür’ün Youtube kanalında ortaya çıktı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Şükür, “Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir’i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik. Hem onun söyledikleri ve benim söyleyeceklerim, hem de bu maçın yorumları ile 22.30 da beraber olalım. Gidişat golsüz ama anlatacak çok şey var” diye yazmıştı.

ARİF ERDEM'İN YAYINA ÇIKMAKTAN VAZGEÇTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Fakat yayın başladıktan sonra Hakan Şükür, Arif Erdem’in yayına çıkmaktan vazgeçtiğini söyledi. Böylelikle bir süredir nerede olduğu konuşulan FETÖ firarisi futbolcunun ABD’de olduğu anlaşıldı.