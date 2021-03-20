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FETÖ’cü eski Danıştay üyesi başkentte yakalandı

Terör örgütü FETÖ üyesi olarak aranan eski ihraç Danıştay üyesi ve Trabzon ili Yargı ve Kaymakamlar İmamı Kasım Davas başkentte yakayı ele verdi. Saklandığı lüks sitede yakalanan FETÖ firarisi “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranıyordu.

FETÖ’cü eski Danıştay üyesi başkentte yakalandı

Terör örgütü FETÖ üyesi olarak aranan, eski ihraç Danıştay üyesi ve Trabzon ili Yargı ve Kaymakamlar İmamı Kasım Davas başkentte yakayı ele verdi. Kasım Davas, Çankaya’da saklandığı lüks bir sitede yakalanarak gözaltına alındı. 

SAKLANDIĞI LÜKS SİTEDE YAKALANDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine operasyon için düğmeye bastı. Davas’ın Çankaya Mutlukent Mahallesi’nde lüks bir sitede saklandığını tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile düzenlendiği ortak operasyon ile “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranan Davas’ı saklandığı sitede yakalayarak gözaltına aldı. Kasım Davas’ın 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

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