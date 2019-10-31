FETÖ'cülere sahip çıkmasının ardından Bülent Arınç'a tepki yağıyor!

Bülent Arınç, Kemal Öztürk’ün sorularını cevapladı ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile bağlantısı oldukları gerekçesiyle ihraç edilen FETÖ'cü hainlere sahip çıktı.

BÜLENT ARINÇ, FETÖ'CÜ HAİNLERİN TEMİZLENMESİNDEN RAHATSIZ OLDU

Bülent Arınç, FETÖ'cülerin ihraç edilmesinden rahatsız olduğunu açık açık dile getirdi ve “KHK bir faciadır. Katıldığım televizyon programlarında KHK'ya dikkat çekmek için Yüksek İstişare Kurulu (YİK) maaşımın yarısını öğrencilere burs olarak, yarısını da KHK mağdurlarına vereceğimi söylemiştim. Çok eleştirildim fakat ben sadece KHK faciasına dikkat çekmek istedim” sözleriyle bu davranışını savundu.

BÜLENT ARINÇ, FETÖ'CÜLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

FETÖ'cülerden özür dilediğini belirten Arınç, '“Bu felaketi yaşayan insanlara acıyorum ve onlara merhamet ediyorum ve onlardan özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen, daire başkanlığından ihraç edilen bir kadını gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş başka bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum. Kırıkkale’den yumurta getirip kapı kapı dolaştıran bir genel müdür yardımcısı gördükçe ben felaket görüyorum. Bir benzinliğe gittiğim zaman bir Danıştay üyesinin pompa tuttuğunu gördüğümde acı duyuyorum.” diyerek FETÖ'cülerin ihanetini masum göstermeye çalıştı.

Hainlere sahip çıkmaya devam eden Bülent Arınç: “Burada şu yapılabilirdi; ben sizi ‘gri liste’ye aldım. Ne olduğunuzu da çok bilmiyorum. Sizinle çalışmak istemiyorum. Fakat bu güne kadarki bütün yasal haklarınızı size geri veriyorum. Siz kamuda çalışmayın, gidin nerede çalışıyorsanız çalışın. Fakat böyle ihraç edilince insanlar yurt dışına çıkamıyor. Özel sektörde de iş bulamıyor, ‘ vay terörist sen mi geldin' deniyor. Pazarda limon satamıyor, ‘terörist gelmiş’ diyor tezgahı başına geçiriyorlar. Sonunda OHAL süresince yargı yoluna da gidemiyor.” diye sözlerini tamamladı.

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HİDAYET VAHAPOĞLU, ARINÇ'A 251 ŞEHİDİ HATIRLATTI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, FETÖ'cülerle ilgili sözlerinden dolayı Bülent Arınç’a sert tepki gösterdi.

Arınç'a 251 şehidi hatırlatan Vahapoğlu, ''Anlaşılan, 15 Temmuz gecesi katledilen 251 Şehide, 3000 civarındaki Gazi’ye, bombalanan TBMM’ne, TC’nin yurtdışında yerlebir edilen itibarına vb.. üzülmüyorsun ve bağımsız yargı kararlarına saygı duymuyorsun ki bu lafları edebiliyorsun. Yazıklar olsun'' diye tepki gösterdi.