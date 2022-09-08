FETÖ'cülerin yalanıyla hedef olmuştu! Hande Fırat'tan 15 Temmuz açıklaması: "Haydi çıkarın kayıtları"

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin geleceğine ve demokrasisine kast ettiği darbe girişiminin olduğu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüntülü görüşmeyle canlı yayına bağlayan CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, FETÖ'cülerin hedefi oldu. FETÖ üyesi Cevheri Güven, Hande Fırat'ın dönemin MİT Basın Danışmanı N.H. ile darbe girişiminden önce görüştüğünü öne sürmüştü.

Söz konusu iddiaya kaleme aldığı köşe yazısında cevap veren Hande Fırat şu ifadeleri kullandı:

"1- Nuh Yılmaz dönemin MİT Basın Danışmanı idi. Darbeden bir gün önce kendisiyle görüşmedim. Bu durum gayet basit bir şekilde telefon sinyallerinden (HTS kayıtları) anlaşılabilir. Haydi çıkarın kayıtları!

2- Gazeteci, her kurumun basın danışmanıyla görüşür. Özellikle darbe gecesi kaçmak ya da saklanmak yerine işe giden ben; doğal olarak tüm basın danışmanlarını, tüm siyasileri, tüm kurumların yetkililerini gece boyu aradım.

3- Evdeki kıyafetlerimle fırladım ofise... Jetler uçarken; takım elbise giyip makyaj yapmak da aklıma gelmedi.

4- Cumhurbaşkanı’nın Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan’ı da gece boyu sürekli aradım. Başkaları da arasalardı... Sosyal medyada, 'Erdoğan öldü, kaçtı' saçmalıkları yayılınca ve kapıda yaptığı açıklamayı göremeyince de 'Bana bağlanın' dedim."

Hande Fırat'ın köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız.