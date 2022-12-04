FETÖ’den ihraç edilen 9 asker yurt dışına kaçarken yakalandı

Aydın Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğünce, FETÖ faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Aralarında FETÖ soruşturması kapsamında kamudan ihraç edilen askeri personelin de bulunduğu 9 şahıs, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı.

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FETÖ’den ihraç edilen 9 asker yurt dışına kaçarken yakalandı

Aralarında FETÖ soruşturması kapsamında kamudan ihraç edilen askeri personelin de bulunduğu 9 şahıs, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı.

Aydın Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğünce, FETÖ faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de yer aldığı operasyon çerçevesinde, Didim ilçesi Sarıkum plajı mevkisi açıklarında tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı.

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YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞAN 9 KİŞİ YAKALANDI

Gözaltına alınan şahıslar arasında FETÖ soruşturması kapsamında görevden alınan 1 kıdemli üsteğmen, 1 üsteğmen, 2 astsubay ve 1 ilişiği kesilen askeri öğrencinin de bulunduğu bildirildi.

Gözaltına alınan şahıslar adli işlemleri yapılmak üzere Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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