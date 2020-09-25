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  3. FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına şafak operasyonu: 71 gözaltı kararı

FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına şafak operasyonu: 71 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 71şüpheli için gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına şafak operasyonu: 71 gözaltı kararı

FETÖ/ PDY'e yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda İstanbul merkezli 26 ilde örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak, akademisyen mahrem yapılanmasından sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt üyelerine ait BYLOCK içeriklerinin çözümlenmesi sonucu operasyon düzenlendi.

ŞAFAK OPERASYONU

Sabah saat 06.00’da eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 71 kişi üzerinde gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Yapılan operasyonlardan bir adreste Esenler ilçesine yönelik yapıldı. Fatih Mahallesi 247. Sokakta bulunan 5 katlı bir binaya giren emniyet ekipleri, adreste doktor olduğu öğrenilen kişiyi gözaltına aldı. Binaya giren polis ekiplerinin şüphelinin bulunduğu dairede arama yaptıktan sonra şahsı polis merkezine götürdü.

FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına şafak operasyonu: 71 gözaltı kararı

Tayfun Altuntaş
Editör


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