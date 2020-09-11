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  3. FETÖ'nün mahrem imamı 5 yıldır saklandığı hücre evinde bulundu

FETÖ'nün mahrem imamı 5 yıldır saklandığı hücre evinde bulundu

Terabzon'da, FETÖ soruşturması kapsamında 5 yıldır aranan örgütün Gümüşhane mahrem imamı 50 yaşındaki Nurullah Ç. polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. 5 yıldır hücre evinde saklandığı öğrenilen imamın bu sürede dışarı çıkmadığı öğrenildi.

FETÖ'nün mahrem imamı 5 yıldır saklandığı hücre evinde bulundu

Trrabzon'da, FETÖ soruşturması kapsamında 5 yıldır aranan örgütün Gümüşhane mahrem imamı Nurullah Ç. (50), düzenlenen operasyonla yakalandı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından "Bu sefer kaçamadı" başlığıyla yakalandığını duyurduğu Nurullah Ç.'nin örgüte ait hücre evlerinde saklandığı, dışarı çıkmadığı öğrenildi.

FETÖ'nün mahrem imamı 5 yıldır saklandığı hücre evinde bulundu

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı ve "Gümüşhane mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle 5 yıldır aranan Nurullah Ç.'nin Akçaabat ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından eve operasyon düzenledi. Operasyonda Nurullah Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Nurullah Ç.'nin daha önce Gümüşhane'de bir okulda idareci olarak görev yaptığı öğrenildi.

FETÖ'nün mahrem imamı 5 yıldır saklandığı hücre evinde bulundu

5 YILDIR DIŞARI ÇIKMAMIŞ

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından "Bu sefer kaçamadı" başlığıyla yapılan paylaşımla gözaltına alındığı duyurulan Nurullah Ç.'nin ele geçirildiği evin, örgüte ait hücre evi olduğu bildirildi. 5 yıldır bölgedeki hücre evlerinde saklandığı ve dışarı çıkmadığı saptanan şüpheli, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Nurullah Ç.'nin sorgusunda örgütle bağlantısının detaylarını anlatması ve hücre evleriyle ilgili bilgiler vermesi üzerine soruşturma genişletildi.

Berna Akkaya
Editör


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