FETÖ'yü bahane ettiler, mühendis çifti soydular! Dolandırıcıların yöntemi pes dedirtti!

İstanbul'da dolandırıcılar kullandıkları yeni yöntem ile yüksek mühendis çiftin milyon dolarını hiç etti. Söyledikleri yalanlarla mağdurları korkutan dolandırıcıların bu kez kullandıkları yöntem ise pes dedirtti. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar çifti arayarak hesaplarının FETÖ tarafından ele geçirildiğini ve paralarını güvenlik açısından kendilerine vermeleri gerektiği yalanını kullanarak korkuttukları mağdurları soyup soğana çevirdi.

"HESAPLARINIZI FETÖ ELE GEÇİRDİ"

C.A adlı kadını arayarak kendilerinin polis olduğunu ifade eden dolandırıcılar "Hesaplarınızı FETÖ ele geçirdi. Biz operasyon başlattık. Operasyon bitene kadar evdeki ve bankadaki paraları bize vermeniz gerekiyor. Operasyon bitince parayı size iade edeceğiz” dedi. Telefondaki kişi, “Eğer paraları getirmezseniz sizin de başınız belaya girecek" diyerek çifti ağına düşürdü. Bunun üzerine C.A. ile yine yüksek mühendis olan eşi E.A. evdeki paraları alarak dışarıya çıktı.

ARAMALAR DEVAM ETTİ

Sarıyer'de bulunan bir parkta gelen kuryeye 500 bin dolarını teslim eden çift daha sonra evine döndü. Bu kadarla yetinmeyen dolandırıcılar ertesi gün de çifti aradı. Çiftin bankadaki parasını da isteyen dolandırıcılar bu kez kuryeyi Göktürk’te bulunan bir parkta buluşturdu. Burada da kuryeye 400 bin dolar veren çift, birkaç gün sonra dolandırıcılar tarafından yeniden arandı.

SON PARAYI DA ALDILAR

Başka paraları olup olmadığını soran dolandırıcılar çifte ellerindeki tüm paraları vermeleri gerektiği, aksi taktirde FETÖ ile bağlantılarının çıkabileceği ve başlarının büyük derde gireceği yalanıyla yeniden korkuttukları çiftin elinde kalan son 70 bin doları da Bakırköy’deki Botanik Parkı’nda buluşarak ellerinden aldı.

ÇİFTİN EVİNE GÖZ DİKTİLER

Çiftin tüm birikimlerini almaları yetmezmiş gibi bu kez sahip oldukları evin parasına göz diken dolandırıcılar. "Evi satın, parasını bize verin" talimatı verdi. Bu kez dolandırıcıların lafını dinlemeyen ve bir terslik olduğunun farkına varan çift, soluğu emniyette aldı. Durumu anlatan çift daha sonra ise dolandırıldığını öğrendi. Olaydan sonra büyük bir şok ve üzüntü yaşayan çift, dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Ekipler ise yaklaşık 1 milyon dolara el koyan dolandırıcıları arıyor.