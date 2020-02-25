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Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu Kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği nedir?

Fettah Can'ın Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konuğu olmasının ardından eşi Cansu Kurtçu çıkınca merak edildi. Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu Kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği nedir?işte detaylar..

Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu Kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği nedir?

Şarkıcı Fettahcan ile evli olan Cansu Kurtçu çıkardıkları 'Ala' şarkısından sonra merak edilmeye başlandı. Peki Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu Kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği nedir?İşte Cansu Kurtçu hakkındaki bilgiler..

FETTAH CAN'IN EŞİ CANSU KURTÇU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NEDİR? 

Şarkıcı Cansu Kurtçu, 4 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı'nı bıraktıktan sonra prodüktör İskender Paydaş'la tanışma fırsatını yakaladı. İskender Paydaş'ın projelerini tasarlayarak, basın danışmanlığını yürütüyordu. 

Yazdığı ve yorumladığı şarkılarıyla birlikte her geçen gün hayran sayısının arttığı Cansu Kurtçu ve Fettah Can 2014 yılında hayatlarını evlilik ile birleştirdi. Çiftin bu evlilikten biri kız biri erkek ikiz bebekleri dünyaya geldi.

Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu Kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği nedir?

PRODÜKSİYON ŞİRKETİ KURDU

Kurtçu, bir organizasyon şirketi kurdu. Ardından müzisyen Fettah Can ile de CF Müzik adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Kendi şarkılarını ilk kez Gülben Ergen'e verdi. Ergen'e 3 albüm boyunca destek olan şarkıcı, İsmi Sina, Demet Akalın, Murat Boz gibi isimlere de bestelerini verdi. Pınar Aydın ve Fettah Can albümlerinin prodüktörlüğünü yaptı ve piyasaya sürdü.

Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu Kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği nedir?

FETTAH CAN KİMDİR?

Fettah Can, 12 Ekim 1975 tarihinde Bursa Karacabey'de dünyaya gelmiştir. Arnavut kökenli olan sanatçının çocukluk yılları İnegöl'de geçmiştir. Müziğe babasının teşviki ile başlayan Fettah Can, gündüzleri tezgahtarlık yaparken akşamları belediye konservatuvarında şan dersleri almaya başladı.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Fettah Can kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?Fettah Can kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

 

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