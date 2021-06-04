2021 Nişantaşı Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045903902021 Nişantaşı Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045511942021 Nişantaşı Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045517762021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1043708012021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1043514432021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1081901312021 Yakın Doğu Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 3005903942021 Toros Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2055504392021 İstinye Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2084507422021 İstinye Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208450307
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen "silahlı terör örgütü yöneticiliği"nden cezaevine gönderildi!

Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen "silahlı terör örgütü yöneticiliği"nden cezaevine gönderildi!

Geçtiğimiz günlerde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından yağılan operasyonla Türkiye'ye getirelerek gözaltına alınan Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, silahlı terör örgütü yöneticiliği suçuyla cezaevine gönderildi.

Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen "silahlı terör örgütü yöneticiliği"nden cezaevine gönderildi!

Geçtiğimiz günlerde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Gülen, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Gülen, "silahlı terör örgütü yöneticiliği " suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Selahaddin Gülen'in, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

Gülen, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT