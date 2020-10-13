Pendikspor yönetiminin Sportif Direktörlüğe getirdiği Fevzi Layiç, vatandaşlar tarafından Fevzi Layiç kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Fevzi Layiç hangi takımda? başlıklarıyla sıkça aratılmaya başlandı. Biz de bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri haberimizde derledik.

FEVZİ LAYİÇ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

3 Kasım 1970'de İstanbul'da doğan Türk futbolunun emektar kalecileri arasında yer alan Fevzi Layiç, 1996 -1998 yılları arasında Fenerbahçe'nin kalesini korumuştu. Futbol kariyerini 2009 yılında Gaziosmanpaşa'da noktalayan eski kaleci, Pendikspor, Karabükspor, Sakaryaspor, Karşıyaka, Altay, Bucaspor ve Siirtspor'un da formalarını terletmişti.

Antrenörlük kariyerinde bir çok süper lig ekibinde kaleci antrenörü ve yardımcı antrenör olarak görev yapan Layiç, Beşiktaşlı Adem Ljajic in kuzeni. Kaleci antrenorü olarak Kocaelispor, Eyüpspor, Boluspor, Göztepe spor, Karşıyakaspor, Başakşehir, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor, Akhisarspor, Alanyaspor, Manisaspor'da görev yaptı.