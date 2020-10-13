Bakan Selçuk açıkladı: Aslolan yüz yüze eğitim!ABD'li fenomen Sheyenne Shea, tacizlere Türkçe mesajla isyan etti!Bünyamin Balcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Bünyamin Balcı hangi takımlarda oynadı?MHP lideri Bahçeli'den erken seçim açıklaması: Zamanında yapılmasından yanayızDevran İskender kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Instagram adresi ne?Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? SBK Holding kurucusu kimdir?Ukrayna - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Çukur 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 99. bölüm izle!Bir dolar kaç TL ? Bir euro kaç TL? 13 Ekim 2020 dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer? İkinci el araç fiyatları neden bu kadar yüksek?
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Fevzi Layiç kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Fevzi Layiç hangi takımda?

Fevzi Layiç kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Fevzi Layiç hangi takımda?

Fevzi Layiç kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Fevzi Layiç hangi takımda? soruları şu sıralar internette çokça bakılmaya başlandı. Fevzi Layiç hakkında tüm merek edilenleri biz de haberimizde yer verdik. İşte Fevzi Layiç ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Fevzi Layiç kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Fevzi Layiç hangi takımda?

Pendikspor yönetiminin Sportif Direktörlüğe getirdiği Fevzi Layiç, vatandaşlar tarafından Fevzi Layiç kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Fevzi Layiç hangi takımda? başlıklarıyla sıkça aratılmaya başlandı. Biz de bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri haberimizde derledik.

FEVZİ LAYİÇ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

3 Kasım 1970'de İstanbul'da doğan Türk futbolunun emektar kalecileri arasında yer alan Fevzi Layiç, 1996 -1998 yılları arasında Fenerbahçe'nin kalesini korumuştu. Futbol kariyerini 2009 yılında Gaziosmanpaşa'da noktalayan eski kaleci, Pendikspor, Karabükspor, Sakaryaspor, Karşıyaka, Altay, Bucaspor ve Siirtspor'un da formalarını terletmişti.

Feyzi Layiç kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Feyzi Layiç hangi takımda?

Antrenörlük kariyerinde bir çok süper lig ekibinde kaleci antrenörü ve yardımcı antrenör olarak görev yapan Layiç, Beşiktaşlı Adem Ljajic in kuzeni. Kaleci antrenorü olarak Kocaelispor, Eyüpspor, Boluspor, Göztepe spor, Karşıyakaspor, Başakşehir, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor, Akhisarspor, Alanyaspor, Manisaspor'da görev yaptı. 

Okan Gül
Video Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT