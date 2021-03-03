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Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

TV8 ekranlarında yer alan Kırmızı Oda adlı dizide Can karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız dizisinin kadrosunda yer alıyor. Peki Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Detaylar haberimizde...

Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Kanal D'nin yepyeni projesi aynı adlı romandan uyarlanan Camdaki Kız adlı diziyle ekranlara dönen Feyyaz Şerifoğlu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ajda Pekkan'ın vokalisti olan Feyyaz Şerifoğlu, 1991 Rize doğumlu. Şerifoğlu, üniversite için Tekirdağ'a gelerek Tekstil Mühendisliği bölümünde eğitimini tamamladı. 

Şerifoğlu’nun ilk single çalışması “Gidene” ise söz, müzik ve aranjesi Sakin grubuyla dönemine damga vuran Onur Özdemir’e aittir. Şarkıcılık kimliğinin yanı sıra oyuncu yapmasıyla da bilinen Şerifoğlu, Kırmızı Oda adlı dizide Can karakterine hayat vermesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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