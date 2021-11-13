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  3. Feyza Aktan'dan dayak yiyen Özcan Deniz ilk kez konuştu! Kıyafetleri parçalanmıştı!

Feyza Aktan'dan dayak yiyen Özcan Deniz ilk kez konuştu! Kıyafetleri parçalanmıştı!

Boşandığı eşi Feyza Aktan ile mahkemelik olan ve geçtiğimiz günlerde de eski eşinden tokat yiyen Özcan Deniz konu hakkında konuştu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin ödül törenine katılan Özcan Deniz'e, eski eşi Feyza Aktan ile yaşadığı velayet krizi soruldu.

Boşandığı eşi Feyza Aktan ile mahkemelik olan ve geçtiğimiz günlerde de eski eşinden tokat yiyen Deniz, gelen sorulara yanıt vermeyi tercih etti.

"KONU YARGIDA"

Çoğu kesim tarafından da eleştirilen oyuncu, "Arkadaşlar bildiğiniz gibi konu yargıda, benim konuşmam doğru olmaz. Herkes konuşur, ayrıca bu buranın konusu değil" şeklinde konuştu.

Feyza Aktan'dan dayak yiyen Özcan Deniz ilk kez konuştu! Kıyafetleri parçalanmıştı!

FEYZA AKTAN TOKAT ATMIŞTI

Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz hakkında açıklama yapmış, çocukları Kuzey'in velayet davası devam ederken, Aktan'ın evinde oyuncuyu tokatladığı ve üzerine parçaladığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

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