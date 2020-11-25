FIFA, Puskas aday gollerini açıkladı!
Her yıl FIFA tarafından dünyada yılın golüne verilen Puskas ödülü için bu yılın adayları açıklandı. İşte adaylar ve yılın golleri...
FIFA, dünyada yılın golüne verilen Puskad ödülü için adayları açıkladı. Puskas ödülünün kazananı 17 Aralık'ta açıklanacak. Aday golleri haberimizden izleyebilirsiniz...
FIFA Puskas Ödülü adayları şu şekilde:
Shirley Cruz (Kosta Rika) Kosta Rika vs Panama / Kadın Futbolu 2020 Olimpiyat Elemeleri
Georgian De Arrascaeta (Uruguay) Ceará SC vs CR Flamengo / Brezilya Serie A
Jordan Flores (İngiltere) Shamrock Rovers FC vs Dundalk FC / İrlanda Ligi
Andre-Pierre Gignac (Fransa) Tigres vs Pumas / Meksika Ligi
Sophie Ingle (Galler) Arsenal - Chelsea / İngiltere Kadın Futbolu Süper Ligi
Zlatko Junuzovic (Avusturya) Rapid Wien vs Red Bull Salzburg / Avusturya Bundesliga
Hlompho Kekana (Güney Afrika) Mamelodi Sundowns vs Cape Town City / Güney Afrika Premier Lig
Heung-Min Son (Güney Kore) Tottenham - Burnley / Premier Lig
Leonel Quinonez (Ekvador) Universidad Catolica vs CSD Macara / Ekvador Serie A
Luis Suarez (Uruguay) Barcelona vs Mallorca / La Liga
Caroline Weir (İskoçya) Manchester City - Manchester United / İngiltere Kadın Futbolu Süper Ligi