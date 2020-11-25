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FIFA, Puskas aday gollerini açıkladı!

Her yıl FIFA tarafından dünyada yılın golüne verilen Puskas ödülü için bu yılın adayları açıklandı. İşte adaylar ve yılın golleri...

FIFA, dünyada yılın golüne verilen Puskad ödülü için adayları açıkladı. Puskas ödülünün kazananı 17 Aralık'ta açıklanacak. Aday golleri haberimizden izleyebilirsiniz...

FIFA Puskas Ödülü adayları şu şekilde:

Shirley Cruz (Kosta Rika) Kosta Rika vs Panama / Kadın Futbolu 2020 Olimpiyat Elemeleri

Georgian De Arrascaeta (Uruguay) Ceará SC vs CR Flamengo / Brezilya Serie A

Jordan Flores (İngiltere) Shamrock Rovers FC vs Dundalk FC / İrlanda Ligi

Andre-Pierre Gignac (Fransa) Tigres vs Pumas / Meksika Ligi

Sophie Ingle (Galler) Arsenal - Chelsea / İngiltere Kadın Futbolu Süper Ligi

Zlatko Junuzovic (Avusturya) Rapid Wien vs Red Bull Salzburg / Avusturya Bundesliga

Hlompho Kekana (Güney Afrika) Mamelodi Sundowns vs Cape Town City / Güney Afrika Premier Lig

Heung-Min Son (Güney Kore) Tottenham - Burnley / Premier Lig

Leonel Quinonez (Ekvador) Universidad Catolica vs CSD Macara / Ekvador Serie A

Luis Suarez (Uruguay) Barcelona vs Mallorca / La Liga

Caroline Weir (İskoçya) Manchester City - Manchester United / İngiltere Kadın Futbolu Süper Ligi

Onur Çelik
Spor Editörü


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