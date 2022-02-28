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FIFA ve UEFA, Rus kulüplerini ve Rusya Milli Takımını uluslararası organizasyonlardan men etti!

FIFA ve UEFA, Rus kulüplerini ve Rusya Milli Takımını, ikinci bir açıklamaya kadar uluslararası organizasyonlardan men etti.

FIFA ve UEFA, Rus kulüplerini ve Rusya Milli Takımını uluslararası organizasyonlardan men etti!

 

FIFA ile UEFA, Rus kulüplerini ve Rusya Milli Takımını, ikinci bir açıklamaya kadar uluslararası tüm organizasyonlardan men etti.

FIFA ve UEFA, Rus kulüplerini ve Rusya Milli Takımını uluslararası organizasyonlardan men etti!

İşte yapılan resmi açıklama;

"FIFA Konseyi Kararları ve UEFA İcra Komitesi tarafından kabul edilen ilk kararlar sonrasında FIFA ve UEFA, tüm Rus ekiplini, milli takımlarını ve kulüp takımlarını hem FIFA hem de UEFA yarışmalardan ikinci bir emre kadar askıya aldı.

FIFA ve UEFA, Rus kulüplerini ve Rusya Milli Takımını uluslararası organizasyonlardan men etti!

Bu kararlar bugün her iki kurumun en yüksek karar alma organları olan FIFA Konseyi Bürosu ve UEFA İcra Komitesi tarafından kabul edildi.

Futbol dünyası bu konuda tamamen birleşmiş ve Ukrayna'ya yapılan saldırıdan etkilenen tüm insanlarla tam dayanışma içindedir. Her iki kurumun başkanı da Ukrayna'daki durumun hızlı bir şekilde iyileşeceğini umuyor. Böylece futbol insanlar için yine birlik ve barış için önemli bir kurum olabilir."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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