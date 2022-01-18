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  3. FIFA yılın futbolcusu ödülü sahibini buldu! 2021'in en iyileri belli oldu!

FIFA yılın futbolcusu ödülü sahibini buldu! 2021'in en iyileri belli oldu!

Futbolda 2021 yılının en iyilerinin belirlendiği FIFA ödülleri, İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA Genel Merkezi'nde düzenlenen gala gecesiyle sahiplerini buldu.

FIFA yılın futbolcusu ödülü sahibini buldu! 2021'in en iyileri belli oldu!

Her yıl düzenlenen ve o yıl futbola damgasını vurmuş isimlere çeşitli kategorilere ayırarak ödül veren FIFA, 2021 yılının en iyilerini de belirledi. En merak edilen kategori ise yılın erkek futbolcusunun kim olacağıydı. Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, bazı basın mensupları ve FIFA'ya kayıtlı olan taraftarların katılımıyla yapılan oylama sonucunda FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü, Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski'ye gitti.

MESSİ VE SALAH'I GERİDE BIRAKTI

Adaylar arasında yer alan Liverpool'dan Mohammed Salah ve Paris Saint-Germain'den Lionel Messi'yi geride bırakan Polonyalı futbolcu, böylelikle üst üste ikinci kez ödüle layık görülmüş oldu. En iyi kadın futbolcu ödülünü ise Barcelona'da forma giyen İspanyol Alexia Putellas aldı. Putellas, bu ödülü kazanmayı başaran ilk İspanyol olarak adını tarihe yazdırdı.

FIFA yılın futbolcusu ödülü sahibini buldu! 2021'in en iyileri belli oldu!

EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR TUCHEL

Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile kupaya uzanan Alman teknik adam Thomas Tuchel, erkek futbolunda yılın teknik direktörü ödülünü kazandı. Kadın futbolunda yılın en iyi teknik direktör ödülünü ise yine Chelsea'nin başındaki İngiliz Emma Hayes elde etti.

FIFA yılın futbolcusu ödülü sahibini buldu! 2021'in en iyileri belli oldu!

LAMELA'NIN RABONA GOLÜ ÖDÜL ALDI

Senegalli kaleci Edouard Mendy yılın erkek kalecisi, Şilili kaleci Christiane Endler de yılın kadın kalecisi ödülüni aldı. Tottenham forması altında Arsenal'e karşı oynanan karşılaşmada Rabona vuruşuyla topu ağlara estetik bir şekilde gönderen Eric Lamela, FIFA Puskas Ödülü'nü kazandı.

Christian Eriksen'in fenalaşarak herkesi korkuttuğu maçtaki rolüyle Danimarka A Milli Futbol Takımı ve takımın sağlık ekibi yılın Fair Play ödülüne layık görüldü.

FIFA yılın futbolcusu ödülü sahibini buldu! 2021'in en iyileri belli oldu!

ERKEKLER YILIN EN İYİ İLK 11'İ

FIFA kadınlar ve erkeklerdeki yılın en iyi 11'lerini de seçti. İşte 2021'in en iyi kadroları:

Kaleci: Gianluigi Donnarumma

Savunma: Ruben Dias, Leonardo Bonucci, David Alaba

Orta saha: N'Golo Kante, Jorginho, Kevin De Bruyne

Forvet: Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Lionel Messi, Robert Lewandowski

FIFA yılın futbolcusu ödülü sahibini buldu! 2021'in en iyileri belli oldu!

KADINLAR YILIN EN İYİ İLK 11'İ 

Kaleci: Christiane Endler

Savunma: Lucy Bronze, Wendie Renard, Millie Bright, Magdalena Eriksson

Orta saha: Estefania Banin, Carli Lloyd, Barbara Bonansea

Forvet: Vivianne Miedema, Alex Morgan, Marta

Ramazan Sarı
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