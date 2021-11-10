Fikren ve Ruhen anlaşamadılar! Sadi Celil Cengiz ve Hilal Yıldırım 9 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi!

İşler Güçler, Kaçma Birader, Leyla ile Mecnun, İlk Öpücük gibi yapımlarda rol alan Sadi Celil Cengiz, iki çocuğunun annesi öğretmen Hilal Yıldırım’la dokuz yıllık evliliğini sonlandırdı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; iki ay önce Hilal Yıldırım tarafından açılan boşanma davası, geçtiğimiz cuma günü İstanbul Aile Mahkemesi’nde görüldü.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

Dilekçesinde eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadıklarını belirten Hilal Yıldırım, mahkemeye bir de ‘anlaşmalı boşanma protokolü’ sundu.

Mahkeme, çiftin boşanmasına hükmetti. Hazırlanan protokole göre; iki çocuğun velayeti “ortak velayet” olarak düzenlenecek, Sadi Celil Cengiz çocuklara aylık toplam 2 bin 600 lira iştirak nafakası ödeyecek.