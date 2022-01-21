Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu çıkan flaş sonrası merak konusu oldu. Peki Fikri Ataoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu trafik kazası mı geçirdi? | Sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

FİKRİ ATAOĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Fikri Ataoğlu 1964 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kentinin Avtepe köyünde dünyaya geldi.

İlk, Orta ve Lise eğitimini Gazimağusa'da tamamladı. İngiltere'de iki yıllık çalışma yaşamından sonra KKTC'ye döndü. Girne Amerikan Üniversitesi'nde Amatör Yat Kaptanlığını bitirdi. Gazimağusa Tekwando Asbaşkanlığı, Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Üyeliği, Mağusa Denizciler Birliği Yönetim Kurulu üyesidir. Berna LTD. Benzin İstasyonu, Yapı Market, Ataoğlu Oksijen Sanayi ve Pet-Mak LTD. Şirketleri'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır.

1992 yılından beri Demokrat Parti'de çeşitli görevlerde yer aldı. Halen Demokrat Parti Ulusal Güçler Gazimağusa İlçe Başkanlığını yürütmektedir. 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Demokrat Parti'den Mağusa Milletvekili seçildi. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi - Demokrat Parti Koalisyon Hükümetinde Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı. 2018 seçimlerinde tekrar seçildi ve seçimden sonra kurulan dörtlü koalisyon hükûmetinde görevini sürdürdü.

30 Kasım 2019'da yapılan ve tek aday olduğu kurultayda Demokrat Parti Genel Başkanı oldu.

9 Aralık 2020 tarihinde kurulan Ersan Saner başkanlığında kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde yeniden Turizm ve Çevre Bakanı oldu.

İngilizce ve Rumca bilen Ataoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

KKTC BAŞBAKAN YARDIMCISI FİKRİ ATAOĞLU TRAFİK KAZASI MI GEÇİRDİ?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa-Lefkoşa yolunda trafik kazası geçirdi.

FİKRİ ATAOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fikri Ataoğlu'nun, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi. Fikri Ataoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...