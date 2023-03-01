Filip Chalupniczak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Chalupniczak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Chalupniczak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Filip Chalupniczak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Filip Chalupniczak 15 Şubat 2001 tarihinde Koźmin Wielkopolski şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Filip Chalupniczak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quantum Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Filip Chalupniczak'nin Sutton United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Filip Chalupniczak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Filip Chalupniczak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Sutton Utd
2 Kasım 2021 yılında Tooting & Mitcham FC
31 Aralık 2021 yılında Sutton Utd
14 Ocak 2022 yılında Sutton Common
24 Nisan 2022 yılında Sutton Utd
Filip Chalupniczak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Filip Chalupniczak şuan Sutton United takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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