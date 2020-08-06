Filip Novak'tan 'Trabzonspor' paylaşımı!

Trabzonspor ile sözleşmesi biten ve Fenerbahçe ile anlaşan Filip Novak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bordo-mavili kulübe veda etti.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Novak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Trabzonspor! İlk günden son maça kadar sizin için savaştığımı biliyorsunuz. Fakat hayat mücadeleler içeriyor ve ben de yeni bir mücadeleye girmeye karar verdim. Umarım benim anlarsınız. Her şey için teşekkürler."

Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde Filip Novak transferine ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.