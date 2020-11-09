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Filipinler New Bilibid Hapishanede isyan! Çok sayıda yaralı var!

Filipinler’de bir hapishanede çıkan isyanda 3 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı.

Filipinler New Bilibid Hapishanede isyan! Çok sayıda yaralı var!

ANKARA (AA) - Filipinler’de bir hapishanede çıkan isyanda 3 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı.

Adalet Bakanlığı, ülkenin Muntinlupa kentinde güvenlik önlemlerinin azami seviyede olduğu New Bilibid Hapishanesi'nde isyan çıktığını duyurdu.

Bakanlık, mahkumların yerel saatle 08.39’da çıkardığı isyanda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 64 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hapishaneye ilave güvenlik ekipleri sevk edilerek soruşturma başlatıldı.

Aynı hapishanede 9 Ekim’de çıkan isyanda 9 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

New Bilibid Hapishanesi'nde 28 bin 885 mahkum bulunuyor.



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