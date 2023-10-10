Filistin'de bilanço ağırlaşıyor: Sağlık Bakanlığı ölü ve yaralı sayısını açıkladı! Olan yine masumlara oldu!

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalardaki ölü ve yaralı sayılarındaki bilanço ağırlaşıyor.

FİLİSTİN'DE SON DURUM AÇIKLANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 140'ı çocuk 105'i kadın olmak üzere 687'ye, yaralı sayısının ise 3 bin 800'e yükseldiği bildirildi.

İSRAİL'DE SON DURUM

İsrail tarafından ise devam eden saldırılarda 900 kişi hayatını kaybetti, 157'si ağır 2 bin 616 kişi de yaralandı.