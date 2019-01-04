Filistin'de İsrail katliamı 2018 yılında artarak devam etti.

Geçen yıl Filistinli şehit ve esir sayısında önceki iki yıla göre büyük artış olduğu ve işgal güçlerinin ihlallerinin büyüklüğüne rağmen yerel ve uluslararası tepkilerde ise gerileme görüldüğü kaydedildi.

Kudüs Araştırma Merkezi, 2018 yıl sonu raporunda geçen yıl işgal altındaki Filistin’in tümünde şehit sayısının 343’e ulaştığını bildirdi.

Raporda, geçen yıl şehit olan Filistinlilerden 72’sinin çocuk ve 7’sinin kadın olduğu ifade edildi.

Kudüs Araştırma Merkezi, işgal güçlerinin 2018’de şehit ettiği Filistinlilerden 25’inin naaşlarını elinde tutarak ailelerine teslim etmeyi reddettiğini söyledi.

2018’de engelli Filistinliler de işgal güçlerinin cinayetlerinden kurtulamadı. Geçen yıl engelli 7 Filistinli işgal güçlerince şehit edildi.

Geçen yıl ayrıca 7 esirin işgal rejimi zindanlarında veya gözaltına alınırken şehit olduğu belirtildi.

Kudüs Araştırma Merkezi’nin raporunda, 2018’de Gazze Şeridi’nde 18 kişinin hazırlık ve tatbikat faaliyetleri sırasında yaşanan kazalarda, 41 kişinin de işgal ordusunun saldırılarında şehit olduğunu bildirdi.

2018’de işgal güçlerinin Filistinli iki balıkçıyı şehit ettiği kaydedilen raporda, geçen yıl 6 kişinin de daha önceki yıllarda aldıkları yaraların etkisiyle şehit oldukları açıklandı.

Raporda, 2018 yılında Gazze Şeridi sınırında başlatılan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 218 kişinin şehit olduğu, şehitlerden ikisinin gazeteci ve üçünün sağlık görevlisi olduğu ifade edildi.