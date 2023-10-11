Filistin'den son durum: Ölü sayısı 950 geçti!

İsrail ordusu gece boyu Gazze Şeridi'ndeki Bayt Hanun'da 80'den fazla noktayı vurdu.

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Filistin'den son durum: Ölü sayısı 950 geçti!

İsrail ordusu gece boyu Gazze Şeridi'ndeki Bayt Hanun'da 80'den fazla noktayı vurdu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 950'ye yükseldi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyonu (OCHA), İsrail'in aralıksız saldırıları nedeniyle 263 bin 934'ten fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Hamas-İsrail çatışmasında 5'inci güne girildi. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Hamas'ın İsrail'in kıyı şeridinde saldırı gerçekleştirmek amacıyla Han Yunus ve Gazze'de kullandığı demirleme noktalarının vurulduğu duyuruldu.

Saldırı noktalarının bottan, savaş helikopterinden ve karadan topçu ateşiyle hedef alındığı aktarıldı. Ayrıca donanma güçlerinin Gazze kıyılarından İsrail'e sızmaya çalışan bir Hamas dalgıcını öldürdüğü belirtildi.

Yapılan ayrı bir açıklamada ise Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da aralarında Hamas'ın kullandığı iki banka şubesi, bir tünel ve iki operasyonel karargah dahil 80'den fazla noktanın vurulduğu aktarıldı. Hamas'ın ayrıca Gazze Şeridi üzerinde uçakları tespit etmek amacıyla geliştirdiği tespit sisteminin imha edildiği vurgulandı.

İsrailli Hayom gazetesi ise Gazze'den İsrail'e sızan en az bin silahlı kişinin öldürüldüğünü aktardı.

Gazze'de can kaybı 950'ye yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının saat 08.25 itibarıyla 950'ye, yaralı sayısının ise 5 bine yükseldiği bildirildi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyonu (OCHA) tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in kesintisiz saldırıları nedeniyle 263 bin 934'ten fazla kişinin yerinden edildiği duyuruldu. Yerinden edilenlerin 175 bin 486'sının BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı 88 okula sığındığı aktarıldı. İsrail'in Gazze'ye elektrik, su, yiyecek ve yakıt tedarikini kesmesiyle mevcut insani krizin daha da kötüleştiği vurgulandı. Gazze'deki Filistinlilerin artık günde yalnızca 3-4 saat elektriği olduğu belirtildi. Bu durumun ayrıca sağlık tesislerinin çalışmasını ve yaralıların tedavi edilmesine engel oluşturduğu aktarıldı.

İsrail'de ölü sayısı bin 200 oldu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hamas'ın İsrail'e karşı cumartesi günü başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu nedeniyle İsrail'de hayatını kaybedenlerin sayısının 170'i asker olmak üzere bin 200'e yükseldiği bildirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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