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Filistin'e destek olmak istedi | İsrailli rakibiyle eşleşmemek için Olimpiyattan çekildi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda birçok kategoride mücadele devam ediyor. 73 kiloda mücadele eden Cezayirli judocu Fethi Nourine, ilginç bir tepki gösterdi. Cezayirli Judocu, Filistin'e destek vermek amacıyla son 32 tur mücadelesinin olası eşleşmesinde rakibi olacak İsrailli Tohar Butbul ile karşılaşmamak için oyunlardan çekildi.

Filistin'e destek olmak istedi | İsrailli rakibiyle eşleşmemek için Olimpiyattan çekildi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 73 kiloda mücadele eden Cezayirli judocu Fethi Nourine'nin, İsrailli Tohar Butbul ile eşleşme ihtimali bulunuyordu. Filistin'e destek vermek amacıyla son 32 tur mücadelesinin olası eşleşmesinde İsrailli sporcuyla karşılaşmamak isteyen Fethi Nourine, oyunlardan çekildi.

"FİLİSTİN'İN MÜCADELESİ DAHA BÜYÜK"

Son 64 turda Suudi Arabistanlı Muhammed Abdalrasool ile 26 Temmuz Pazartesi günü karşı karşıya gelmesi beklenen Nourine, aynı kilodaki İsrailli rakibiyle olası son 32 turu eşleşmesinde karşı karşıya gelmeme kararı aldı.

Kura çekiminin ardından açıklamada bulunan Nourine, "Filistin'in mücadelesi benim mücadelemden daha büyük" ifadelerini kullanmıştı.

Filistin'e destek olmak istedi | İsrailli rakibiyle eşleşmemek için Olimpiyattan çekildi

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