Filistinli doktor Gazze'de katledilen çocukların önünde dünyaya haykırdı 'Bu çocukların suçu ne'?

İsrail'in 12 gündür Gazze'ye yağdırdığı bombalarla yaşlı, kadın, çocuk demeden masum insanları katletmeye devam ediyor. Son olarak Gazze Avrupa Hastanesi Müdürü Dr. Yusuf El Akkad, İsrail'in Han Yunus şehrine gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden çocukların cenazeleri önü dünyaya haykırarak 'Bu çocukların suçu ne'? diyerek adeta isyan etti.

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Filistinli doktor Gazze'de katledilen çocukların önünde dünyaya haykırdı 'Bu çocukların suçu ne'? 1

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin doğusunda bulunan bir eve gece saatlerinde saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

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Filistinli doktor Gazze'de katledilen çocukların önünde dünyaya haykırdı 'Bu çocukların suçu ne'?
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