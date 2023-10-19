Filistinli doktor Gazze'de katledilen çocukların önünde dünyaya haykırdı 'Bu çocukların suçu ne'? İsrail'in 12 gündür Gazze'ye yağdırdığı bombalarla yaşlı, kadın, çocuk demeden masum insanları katletmeye devam ediyor. Son olarak Gazze Avrupa Hastanesi Müdürü Dr. Yusuf El Akkad, İsrail'in Han Yunus şehrine gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden çocukların cenazeleri önü dünyaya haykırarak 'Bu çocukların suçu ne'? diyerek adeta isyan etti.