Film değil gerçek! Havuzda yüzen çocuk dehşeti yaşadı: Piton yutacakken canını zor kurtardı!

Daily Star'da yer alan habere göre olay dün, Yeni Güney Galler'deki Byron Körfezi'ndeki bir evde meydana geldi. 5 yaşındaki Avustralyalı 5 yaşındaki Beau Blake evinin havuzunda yüzerken 3 metre boyundaki bir pitonun saldırısına uğradı.

DEDESİ MÜDAHALE ETTİ

Piton, bacağını ısırdığı çocuğu havuza geri sürüklerken 5 yaşındaki çocuğun yılanla mücadele ettiğini gören 75 yaşındaki dedesi duruma müdahale etti. Beea'nun dedesi küçük çocuğu, yılanın bacağını ayırmadan önce kurtarabildi.

Öte yandan pitonlar, nadir durumlarda insanlar da dahil olmak üzere kurbanlarını bütün olarak yutmadan önce avlarını birkaç dakika içinde sıkarak öldürürler. Ancak küçük çocuk bu durumu yaşamadan önce kurtarıldı ve felaketin önüne geçildi.