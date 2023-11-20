Film gibi olay! Batman'a gidecek yolcular yanlışlıkla Amsterdam uçağına bindirildi, olanlar oldu!

Recep İvedik 6 filminde yaşanan bir sahne az kalsın Ankara - Amsterdam seferini yapan uçakta gerçek oluyordu. İvedik, filmde Konya uçağı yerine Kenya uçağına bindirilince olanlar oluyordu...

İşte bu duruma benzer bir durum Ankara'dan Batman'a gidecek olan yolcuların başına geldi. Yolcular yanlışlıkla Batman uçağı yerine Amsterdam uçağına bindirildi.

KABİN EKİBİ SON ANDA FARK ETTİ!

Uçak içerisinde kabin ekibinin durumu son anda fark ederek, müdahale etti. Yolcular "Batman'a seyahat edecek yolcular lütfen acele bir şekilde kendilerini kabin ekibine bildirsinler" anonsu ile uyarıldı.

ANONSLA ŞOK OLDULAR

Bu anonsları duyan yolcular şok oldu. Kabin ekibi Batman'a gidecek olan yolcuları birkaç kez anons ederek uçaktan indirdikten sonra uçak Amsterdam'a hareket etti.

"NE AMSTERDAM'I BEN BATMAN'A GİDİYORUM"

Amsterdam'a seyahat eden bir yolcu, uçak içerisinde yaşanan sıra dışı anları kayıt altına aldı. Yolcu kayıt altına aldığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Şaşkınlığını gizleyemeyen yolcu, kayıt sırasında şunları söyledi; "Şu an Ankara-Amsterdam uçuşundayız. Ring arabalarıyla uçağın önüne geldik. Bebek arabasını verecekken ağabeyin biri "Batman'a değil mi?" diye sordu. Bizde, ağabey ne Batman'ı bu Amsterdam uçağı deyince, "ne Amsterdam'ı ben Batman'a gidiyorum" diye yanıt verdi. Şu anda uçağın içinde Batman Amsterdam yolcuları tamamen karışmış durumda. Bütün Batman yolcularını tek tek çağırıyorlar. Bu da başımıza geldi" ifadelerini kullandı.