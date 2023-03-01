Fin Back kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fin Back Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fin Back adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Fin Back Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Fin Back 25 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Finley Jude William Back şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Fin Back Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Fin Back, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fin Back'nin Carlisle United ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Fin Back Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Fin Back futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Nottingham U21
14 Temmuz 2022 yılında Carlisle United
31 Mayıs 2023 yılında Nottingham U21
Fin Back Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Fin Back şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.