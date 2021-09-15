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  3. Final yaparak izleyiciyi üzmüştü! Kerem Bürsin müjdeyi verdi! Sen Çal Kapımı 2 geliyor!

Final yaparak izleyiciyi üzmüştü! Kerem Bürsin müjdeyi verdi! Sen Çal Kapımı 2 geliyor!

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz günlerde final yapan Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı 2'nin geleceğinin müjdesini verdi.

Final yaparak izleyiciyi üzmüştü! Kerem Bürsin müjdeyi verdi! Sen Çal Kapımı 2 geliyor!

Son yılların en popüler dizisi olan ve FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı final yapmasının ardından da konuşulmayı sürdürüyor. Dizinin başrol oyuncusu Kerem Bürsin, takipçilerini sevindiren haberi vererek final yapan Sen Çal Kapımı dizisinin devamının geleceğini açıkladı. Yaptıkları her hareketle dikkat çeken Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti Sen Çal Kapımı 2'de buluşuyor.

Final yaparak izleyiciyi üzmüştü! Kerem Bürsin müjdeyi verdi! Sen Çal Kapımı 2 geliyor!

Dizinin final yapmasının ardından ikilinin hayranlarının en çok merak ettiği konu tekrar aynı projede yer alıp almayacakları olmuştu. 

Kerem Bürsin, ''Beraber yeniden.. Bence olur. Ancak bu hemen 1 sene içinde olmaz. Biraz başka dünyalar keşfedelim, sonra olabilir'' şeklinde yanıt vermesi, ikilinin hayranlarını oldukça mutlu etti. Kerem Bürsin'in bu açıklaması sosyal medyada geniş ses getirdi.

Final yaparak izleyiciyi üzmüştü! Kerem Bürsin müjdeyi verdi! Sen Çal Kapımı 2 geliyor!
İkilinin takipçileri Sen Çal Kapımı dizisine doyamadıklarını her fırsatta dile getiriyor. 2 çocuklu Bolat ailesinin yeni hikayesinin oldukça dikkat çekebileceğini ve Sen Çal Kapımı 2. versiyonunun çekilebileceğini ifade etti. Yakışıklı oyuncu, olası bir Sen Çal Kapımı 2 çekilmesi halinde yeniden Hande Erçel ile olacaklarını ifade etti. 

Final yaparak izleyiciyi üzmüştü! Kerem Bürsin müjdeyi verdi! Sen Çal Kapımı 2 geliyor!

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