Fındık fiyatları ne kadar oldu 2021? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık fiyatları 7 Mayıs 2021

Karadeniz bölgesinde üretimi fazla olan fındıkların illere göre fiyatı merak ediliyor. Ancak Giresun'un fiyatlarını merak eden vatandaşlar Giresun fındık fiyatları 7 Mayıs 2021 şeklinde aramalarda bulunuyorlar. Son durumu merak ettikleri için fındık fiyatları ne kadar oldu 2021? sorusunun da yanıtını arıyorlar. Bizlerde haberimizde merak ettiklerinize yer verdik...

FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU 2021? RİZE, TRABZON, SAMSUN FINDIK FİYATLARI

Akçakoca fındık fiyatları: 21,15 TL - 23,56 TL

Çarşamba fındık fiyatları: 21,50 TL - 23,25 TL

Düzce fındık fiyatları: 21,15 TL - 23,56 TL

Fatsa fındık fiyatları: 21,50 TL - 24,00 TL

Kocaeli fındık fiyatları: 21,50 TL - 22,50 TL

Ordu fındık fiyatları: 21,50 TL- 23,50 TL

Sakarya fındık fiyatları: 21,25 TL - 23,75 TL

Samsun fındık fiyatları: 21,00 TL - 23,00 TL

Trabzon fındık fiyatları: 20,75 TL - 22,50 TL

Terme fındık fiyatları: 21,50 TL- 22,75 TL

Ünye fındık fiyatları: 22,00 TL - 23,75 TL

Zonguldak fındık fiyatları: 21,50 TL - 22,50 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI 7 MAYIS 2021

7 Mayıs 2021 Cuma gününde Giresun fındık fiyatları 22,25 TL - 24,25 TL arasında değişmektedir.

FINDIKIN FAYDALARI NELERDİR?

Cildi güzelleştirir.

Varis tedavisinde faydalıdır.

Enerji verici ve besleyicidir. Cinsel gücü artırır.

Güç ve dikkat gerektiren durumlarda yararlıdır.

Böbrekteki kum ve taşları döker, böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır.

Vücutta artık madde bırakmadan protein verir ve vücudun normal çalışmasına, zayıf düşmemesine yardımcı olur.

Gelişme çağındaki çocukların gelişmelerini daha iyi sağlamak için fındık verilmelidir.

Yüksek tansiyondan prostata, kalp şikayetinden menopoz dönemi sorunlarına kadar birçok rahatsızlıkta fındık vücudu güçlendirici ve sağlığımızı koruyucu bir görev üstlenir.

Yapılan pek çok araştırma, fındığın kolesterolü düşürdüğünü ve kalp krizi riskini azalttığını, içerdiği yüksek kalsiyum sayesinde kemikleri ve dişleri güçlendirdiğini, cinsiyet hormonlarını geliştirdiğini ve günlük yaşamda enerji verdiğini ortaya koyuyor.

Her gün sadece 25-30 gr fındık yemek, günlük E vitamini ihtiyacının yüzde 100`ünü karşılıyor.

Son zamanlarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki, fındıkta bol miktarda bulunan beta-sitosterol maddesi, kolesterolü düşürmede ve kanser (kolon, prostat, göğüs) gibi pek çok hastalığı önlemede önemli bir rol oynayabiliyor. Bu husus, tümör büyümesini engelleme ve apoptosis uyarımı içinde geçerlidir.