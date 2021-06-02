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Fındık ihracatında önemli düşüş

Türkiye'nin 1 Eylül 2020 tarihinde başlayan fındık ihracatı yaklaşık 1,6 milyar dolar gelir sağladı. Zira 2019-2020 verileri ile karşılaştırıldığında ciddi oranda hem miktarda hem de gelirde kayıp yaşandı.

Fındık ihracatında önemli düşüş

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Türkiye, 1 Eylül 2020-31 Mayıs 2021 döneminde çeşitli ülkelere 231 bin 995 ton fındık sattı ve karşılığında 1 milyar 619 milyon 333 bin 250 dolar gelir" elde etti.  

Türkiye'den 2019-2020 ihracat sezonunun aynı döneminde  293 bin 572 ton fındık ihraç edildi ve  1 milyar 960 milyon 990 dolar gelir sağlandı.  

Fındığın ihracat rakamlarına bakıldığında miktarda 61 bin 577 ton; gelirde ise, 341 milyon 740 dolar azalma yaşandı. 

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