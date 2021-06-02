Fındık ihracatında önemli düşüş

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Türkiye, 1 Eylül 2020-31 Mayıs 2021 döneminde çeşitli ülkelere 231 bin 995 ton fındık sattı ve karşılığında 1 milyar 619 milyon 333 bin 250 dolar gelir" elde etti.

Türkiye'den 2019-2020 ihracat sezonunun aynı döneminde 293 bin 572 ton fındık ihraç edildi ve 1 milyar 960 milyon 990 dolar gelir sağlandı.

Fındığın ihracat rakamlarına bakıldığında miktarda 61 bin 577 ton; gelirde ise, 341 milyon 740 dolar azalma yaşandı.