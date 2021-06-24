Finlandiya'da yaşlı nüfus arttıkça iş gücü krizi yaşanıyor

Finlandiya da yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte kolları sıvayan ülke dışardan işçi alımlarına başladı. Birçok sektörel alandan işçiye ihtiyacı duyuyor. Çok sayıda alım yapmayı planlayan ülke iş göçünün artmasını bekliyor.

Yaşlı nüfusunun fazla olması sebebiyle böyle bir sorunla karşılaştıklarını eğer bir şey yapmazlarsa Finlandiya'da, 2030 yılına kadar "yaşlı bağımlılık oranının" 39.2'den 47,5'e yükseleceğini duyurdu.

GÖÇ BEKLERKEN GÖÇ EDİYORLAR

Ülke çalışan bireyler bulmakta zorlanırken. Eğitim seviyesi yüksek olanlar başka ülkelere göç ediyor. yaşam standartlarının yüksek olmasına rağmen bu kadar göç yaşanmasına da anlam veremiyorlar. Bu durum Finlandiya'yı çıkmaza sürüklüyor.

En fazla kadın temsilcisinin iktidarda olduğu ülkede yaşanan bu işsizlik sorunu için harekete geçtiler. Bir yılda 20 bin ile 30 bin arasında göçmen işgücüne ihtiyaç duyduklarını belirterek bütün ülkeye çağrıda bulundular.

HEM İŞ GÖÇÜ BEKLİYOR HEMDE ŞART KOYUYOR

Yaşlı nüfusun artmasından dert yanan Finlandiya, ülkesine çalışmaya gelenlere bekar olma şartı koşuyor. Bekar olan herkesin ülkesine gelip çalışmasında bir sakınca görmediklerini vurguluyor. Yabancı çalışanlarının ülkelerine gelmesiyle birlikte iş gücünü azaltıp hedeflerine ulaşacaklarını söylüyorlar. "

YABANCI İŞÇİLER DÜŞÜNCELİ

Finlandiya dan gelen iş alımlarına sevinseler de yaşam standartları, hava şartları yabancı işçileri düşündürüyor.