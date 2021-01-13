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  3. Fiorentina 1-2 Inter | MAÇ SONUCU

Fiorentina 1-2 Inter | MAÇ SONUCU

İtalya Kupası'nda son 16 turunda Fiorentina'ya konuk olan Inter, normal süresi 1-1'lik eşitlikle biten ve uzatmalara giden karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup etti.

Fiorentina 1-2 Inter | MAÇ SONUCU

Konuk İnter, 40. dakikada Vidal'in penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Ev sahibi Fiorentina, Kouame ile 57. dakikada eşitliği yakaladı.

Normal süresi 1-1'lik eşitlikle biten karşılaşma uzatmalara gitti. İlk uzatma devresinden gol sesi gelmedi. 119. dakikada sahneye çıkan Lukaku, İnter'i 2-1 öne geçirdi. 

Kalan sürede başka gol olmadı ve İnter adını çeyrek finale yazdırdı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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