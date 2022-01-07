Fırat Altunmeşe Kimdir? Nereli, kaç yaşında? İnstagram adresi ne? Fırat Altunmeşe Biyografisi​​​​​​​

Kısa süre önce abisini kaybeden ünlü oyuncu Fırat Altunmeşe instagram hesabında yaptığı değişiklik ile gündem oldu. Bu gelişme üzerine ünlü oyuncu hakkında bilgiler internette araştırılmaya başlandı. Peki, Fırat Altunmeşe Kimdir? Nereli, kaç yaşında? İnstagram adresi ne? İşte, Fırat Altunmeşe Biyografisi...

FIRAT ALTUNMEŞE KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İNSTAGRAM ADRESİ NE? FIRAT ALTUNMEŞE BİYOGRAFİSİ

Fırat Altunmeşe, 16 Mart 1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe’nin oğludur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nde eğitimini iki sene sonunda bırakmıştı. Ardından İstanbul'da Craft oyunculuk atölyesinde 2 sene özel oyunculuk dersleri aldı. Fırat Altunmeşe, ara ara rap müziği ile de ilgilendi.

Fırat Altunmeşe'nin, @firataltunmese kullanıcı adıyla bir instagram hesabı vardır.

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FIRAT ALTUNMEŞE'NİN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019 – Mucize Doktor (Demir) (TV Dizisi)

2017 – Aslan Ailem (Umut) (TV Dizisi)

2017 – Sofra Sırları (Sinema Filmi)

2016 – Kehribar (Kemal) (TV Dizisi)

2016 – Hesapta Aşk (Sinema Filmi)

2014 – Kaçak Gelinler (Can) (TV Dizisi)

2013 – Vicdan (Emre) (TV Dizisi)

2013 – Bensiz (Sinema Filmi)

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